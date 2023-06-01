Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино снарядами "Града", повреждено здание администрации

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил данные, согласно которым украинская армия обстреляла город Шебекино из реактивной системы залпового огня "Град".

Фото: СмК

Вместе с этим чиновник сообщил об одном пострадавшем в Шебекинском городском округе. По информации губернатора, мужчина получил осколочное ранение правой стопы.

"От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации", — подчеркнул политик в своём Telegram-канале.

Руководитель региона добавил, что жители Шебекино остались без света.