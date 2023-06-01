Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил данные, согласно которым украинская армия обстреляла город Шебекино из реактивной системы залпового огня "Град".
Вместе с этим чиновник сообщил об одном пострадавшем в Шебекинском городском округе. По информации губернатора, мужчина получил осколочное ранение правой стопы.
"От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации", — подчеркнул политик в своём Telegram-канале.
Руководитель региона добавил, что жители Шебекино остались без света.
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