Экс-глава генштаба Великобритании Ричард Даннат дал понять, что его встревожили слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который назвал законной целью ВС РФ любое британское должностное лицо, потому что Лондон фактически участвует в военном противостоянии с Россией.
Британский генерал признался, что обеспокоен тем, что сказал Медведев.
"Это (заявление Медведева — Прим. ред.) вызывает озабоченность, но я не думаю, что мы должны чрезмерно беспокоиться", — сказал Даннат в эфире телеканала Sky News.
Даннат считает, что украинцы вправе наносить удары по территории России из собственного оружия, если они считают нужным так делать. При этом западное вооружение для этих целей Киеву использовать не следует, добавил бывший глава генштаба Британии.
Даннат подчеркнул, что Лондону не хотелось бы увидеть, как британские ракеты Storm Shadow долетят до территории РФ.
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