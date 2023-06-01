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Генерал ВСУ Сырский признал приостановку продвижения войск ВСУ на флангах на Артёмовском направлении

1:01
Силовые структуры

Украинское командование расписалось в провале контрнаступления на Артёмовском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин после заявления журналистам Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского о приостановлении продвижения на флангах на Артёмовском направлении.

Генерал ВСУ Сырский признал приостановку продвижения войск ВСУ на флангах на Артёмовском направлении
Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

"В течение нескольких минувших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыв враждебных намерений", — сказал украинский генерал.

Кроме того, Сырский отметил, что ВС России изменили формат операции на данном участке проведения СВО. Итоги попыток наступать на Артёмовском направлении таковы: с 10 мая по 1 июня противник не смог отбить ни одного населённого пункта, сам город был потерян, констатирует Рожин.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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