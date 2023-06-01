Подлесный допустил, что не все страны НАТО одобрят план альянса на случай битвы с РФ

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В условиях напряжённой мировой ситуации военное планирование — обычная вещь, сообщил глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный, комментируя в интервью Pravda.Ru информацию о секретном плане НАТО на случай прямого конфликта с РФ.

Фото: Pravda.Ru

По мнению эксперта, противостояние РФ и НАТО обернётся разрушительными последствиями из-за возможного применения стратегических ядерных сил. Он отметил, что ни одна сторона в этом не заинтересована. Специалист назвал обычной вещью создание планов на случай эскалации.

Кроме того, Подлесный допустил, что НАТО с помощью новостей о подготовке к противостоянию пытается оказать психологическое давление на Москву на фоне украинского конфликта, в котором киевский режим выглядит не очень убедительно.

"Обсуждать они могут всё что угодно. Одобрят или нет этот план страны НАТО? Я сомневаюсь. Думаю, наверняка там возникнут дискуссии, найдутся страны и деятели, которые будут возражать против этого. Но сказать, как будут развиваться события в действительности, трудно", — подчеркнул специалист.

Ранее обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис заявил, что руководство НАТО на саммите в Литве предложит государствам, входящим в альянс, одобрить план действий на случай вооружённого столкновения с РФ. По его словам, документ был создан военными экспертами "за закрытыми дверями".