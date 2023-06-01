Украинские военные не оставляют попыток наступления на Артёмовск с флангов, однако все эти попытки проваливаются из-за ответных действий российской армии. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции", — рассказал Пушилин журналистам.
Таким образом врио главы ДНР подтвердил, что ВСУ пытаются вернуть контроль над Артёмовском. Политик подчеркнул, что все попытки ВСУ атаковать город пресекаются российскими силами.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.