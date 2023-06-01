Пушилин рассказал о попытках ВСУ проводить атаки на Артёмовск по флангам

Украинские военные не оставляют попыток наступления на Артёмовск с флангов, однако все эти попытки проваливаются из-за ответных действий российской армии. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Фото: rusvesna.su

"Попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции", — рассказал Пушилин журналистам.

Таким образом врио главы ДНР подтвердил, что ВСУ пытаются вернуть контроль над Артёмовском. Политик подчеркнул, что все попытки ВСУ атаковать город пресекаются российскими силами.