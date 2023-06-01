Результатом поражения в Артёмовске стал "слом" украинских войск, которые теперь не способны на полноценное контрнаступление. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин напомнил, что Киев во всеуслышанье обещал провести контрнаступление ещё в начале весны. Было известно о попытках подготовки к наступательной операции, все этого ждали. Однако победа ВС РФ в Артёмовске всё изменила, уверен советник Пушилина.
"Но после взятия Артёмовска противник будто сломался. Такое ощущение, что они отказались от фактического наступления и перенесли его в медиасферу: чтобы больше рассказать, чем фактически наступать", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
Гагин напомнил, что Киев бросил на Артёмовск очень много техники и живой силы. Из-за этого контрнаступление ВСУ по всей линии соприкосновения не представляется возможным. Максимум, на что сейчас способна украинская сторона — это диверсионные вылазки на разных участках, и обстрелы мирных населённых пунктов в приграничной зоне.
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