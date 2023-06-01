Врио главы ДНР Гагин: после поражения в Артёмовске ВСУ будто сломались

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Результатом поражения в Артёмовске стал "слом" украинских войск, которые теперь не способны на полноценное контрнаступление. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: topwar.ru

Гагин напомнил, что Киев во всеуслышанье обещал провести контрнаступление ещё в начале весны. Было известно о попытках подготовки к наступательной операции, все этого ждали. Однако победа ВС РФ в Артёмовске всё изменила, уверен советник Пушилина.

"Но после взятия Артёмовска противник будто сломался. Такое ощущение, что они отказались от фактического наступления и перенесли его в медиасферу: чтобы больше рассказать, чем фактически наступать", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

Гагин напомнил, что Киев бросил на Артёмовск очень много техники и живой силы. Из-за этого контрнаступление ВСУ по всей линии соприкосновения не представляется возможным. Максимум, на что сейчас способна украинская сторона — это диверсионные вылазки на разных участках, и обстрелы мирных населённых пунктов в приграничной зоне.