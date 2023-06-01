ВС РФ наносят удары по Харькову и области, над городом чёрные столбы дыма

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России наносит удары по Харькову и области, над городом столбы дыма

Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Гремят взрывы", — удары подтвердил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Сообщается о попадании по критическому объекту. Сирены воздушной тревоги не включили даже после прилёта, при этом сообщалось, что "в небе были видны русские ракеты".

Армия России подошла вплотную к Купянску в Харьковской области, отмечают в ставке ВСУ.

Ранее мы сообщали, что боевики ВСУ попали в засаду при попытке прорваться в Белгородскую область.