России наносит удары по Харькову и области, над городом столбы дыма
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Гремят взрывы", — удары подтвердил глава Харьковской области Олег Синегубов.
Сообщается о попадании по критическому объекту. Сирены воздушной тревоги не включили даже после прилёта, при этом сообщалось, что "в небе были видны русские ракеты".
Армия России подошла вплотную к Купянску в Харьковской области, отмечают в ставке ВСУ.
Ранее мы сообщали, что боевики ВСУ попали в засаду при попытке прорваться в Белгородскую область.
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