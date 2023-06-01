Украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского разместить на территории государства тактическое ядерное оружие военно-политического блока НАТО. Петиция с призывом появилась на официальном сайте Офиса главы государства.
"Целью петиции является направление президентом Украины поручения кабмину по поводу разработки проекта закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Киева к ТЯО в рамках сотрудничества с альянсом", — написали в обращении.
Граждане предложили обсудить сценарий, при котором украинские регионы, находящиеся рядом со странами объединения, входят в состав блока. На этой территории можно разместить ядерное оружие НАТО, добавили в петиции. Пока её поддержали 120 человек. Чтобы власти рассмотрели обращение, необходимо 25 тысяч голосов.
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