На Украине призвали Зеленского инициировать получение ядерного оружия альянса НАТО

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского разместить на территории государства тактическое ядерное оружие военно-политического блока НАТО. Петиция с призывом появилась на официальном сайте Офиса главы государства.

Фото: Фото: Wikimedia Commons

"Целью петиции является направление президентом Украины поручения кабмину по поводу разработки проекта закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Киева к ТЯО в рамках сотрудничества с альянсом", — написали в обращении.

Граждане предложили обсудить сценарий, при котором украинские регионы, находящиеся рядом со странами объединения, входят в состав блока. На этой территории можно разместить ядерное оружие НАТО, добавили в петиции. Пока её поддержали 120 человек. Чтобы власти рассмотрели обращение, необходимо 25 тысяч голосов.