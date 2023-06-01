Полковник ГРУ: наступление ВСУ уже началось — будет прорыв

Армия Украины начала обещанное контрнаступление с разведки боем по всем направлениям, которая должна выявить слабое место в обороне ВС РФ.

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Об этом сообщил полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.

"Контрнаступление укров началось стратегической разведкой боем, как они это сделали в степях под Херсоном — ищется слабое место, мгновенно собираются силы, бросаются в прорыв и рассредоточиваются. Потому что долго держать в одном месте войска и технику, при наличных средствах разведки, по крайней мере, со стороны укров, невозможно", — в эфире телеканала "Рой ТВ" сказал кандидат военных наук.

А значит, начаться наступление может в любое время — найдут слабое место, поведут в прорыв резервы, готовившие в течение полугода. Но при нынешних военных технологиях спрогнозировать, где будет прорыв, нельзя. Боевики ВСУ сейчас ищут слабое место в обороне российских подразделений, куда можно будет ворваться и повести резервы, подытожил Квачков.