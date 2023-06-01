"Герани" запущены по ВСУ в Запорожье, дроны летят в район Орехова и Гуляйполя

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотные летательные аппараты-камикадзе "Герань-2" запущены по объектам Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Фото: сойсети

Как сообщает портал "Военная хроника", беспилотники летят в район Орехова, Степногорска и Гуляйполя. Есть информация о двух волнах "Гераней" в Запорожье.

Следим за развитием ситуации, подробности позднее.

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