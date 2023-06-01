Беспилотные летательные аппараты-камикадзе "Герань-2" запущены по объектам Вооружённых сил Украины в Запорожской области.
Как сообщает портал "Военная хроника", беспилотники летят в район Орехова, Степногорска и Гуляйполя. Есть информация о двух волнах "Гераней" в Запорожье.
Следим за развитием ситуации, подробности позднее.
Ранее сообщалось, что армия России наносит удары по Харькову и области, над городом чёрные столбы дыма.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.