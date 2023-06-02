Подразделения Вооруженных сил России продолжают теснить неприятеля с территории ДНР, и сейчас основные бои идут за Марьинку, северо-западнее Донецка.
Российские военкоры опубликовали видео танкового боя за город, снятое с разведывательного беспилотника.
"Бои в руинах Марьинки: танки армии России продвигаются сквозь руины, уничтожая врага", — гласит подпись под роликом в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
По словам репортеров, противник несёт огромные потери, но командование ВСУ продолжает перебрасывать к населённому пункту резервные подразделения, "в попытках удержать свой клочок в руинах города".
Ранее российские бойцы рассказали, что украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке эвакуации из зоны боевых действий.
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Рано утром 1 июня по военным и инфраструктурным объектам в Киеве был нанесен мощный удар баллистическими ракетами ВКС РФ.