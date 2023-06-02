Военкоры "РВ" показали, как танки ВС России с боем берут под контроль Марьинку

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения Вооруженных сил России продолжают теснить неприятеля с территории ДНР, и сейчас основные бои идут за Марьинку, северо-западнее Донецка.

Российские военкоры опубликовали видео танкового боя за город, снятое с разведывательного беспилотника.

"Бои в руинах Марьинки: танки армии России продвигаются сквозь руины, уничтожая врага", — гласит подпись под роликом в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

По словам репортеров, противник несёт огромные потери, но командование ВСУ продолжает перебрасывать к населённому пункту резервные подразделения, "в попытках удержать свой клочок в руинах города".

Ранее российские бойцы рассказали, что украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке эвакуации из зоны боевых действий.