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Военкоры "РВ" показали, как танки ВС России с боем берут под контроль Марьинку

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Силовые структуры

Подразделения Вооруженных сил России продолжают теснить неприятеля с территории ДНР, и сейчас основные бои идут за Марьинку, северо-западнее Донецка.

Российские военкоры опубликовали видео танкового боя за город, снятое с разведывательного беспилотника.

"Бои в руинах Марьинки: танки армии России продвигаются сквозь руины, уничтожая врага", — гласит подпись под роликом в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

По словам репортеров, противник несёт огромные потери, но командование ВСУ продолжает перебрасывать к населённому пункту резервные подразделения, "в попытках удержать свой клочок в руинах города".

Ранее российские бойцы рассказали, что украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке эвакуации из зоны боевых действий.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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