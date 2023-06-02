Военнослужащие ВСУ не дают мирным жителям Запорожья эвакуироваться из зоны спецоперации, для чего готовы расстреливать гражданских лиц.
Об этом рассказал командир одного из подразделений батальона "Крым" в интервью журналистам агентства РИА Новости.
"Они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать подальше от боевых действий, и они их просто взорвали. Или РПГ, или миномет", — пояснил боец.
Причём смерть грозит даже тем, кто собирается выехать на подконтрольную киевскому режиму территорию, добавил он.
Ранее военкоры рассказали, что бои под Артёмовском продолжаются, поскольку украинские силы стараются сдержать дальнейшее продвижение ВС РФ.
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Рано утром 1 июня по военным и инфраструктурным объектам в Киеве был нанесен мощный удар баллистическими ракетами ВКС РФ.