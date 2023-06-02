РИА Новости: в Запорожье ВСУ расстреливают мирных граждан при попытке покинуть зону СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ не дают мирным жителям Запорожья эвакуироваться из зоны спецоперации, для чего готовы расстреливать гражданских лиц.

Фото: скрин New York Times

Об этом рассказал командир одного из подразделений батальона "Крым" в интервью журналистам агентства РИА Новости.

"Они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать подальше от боевых действий, и они их просто взорвали. Или РПГ, или миномет", — пояснил боец.

Причём смерть грозит даже тем, кто собирается выехать на подконтрольную киевскому режиму территорию, добавил он.

Ранее военкоры рассказали, что бои под Артёмовском продолжаются, поскольку украинские силы стараются сдержать дальнейшее продвижение ВС РФ.