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РИА Новости: в Запорожье ВСУ расстреливают мирных граждан при попытке покинуть зону СВО

0:47
Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ не дают мирным жителям Запорожья эвакуироваться из зоны спецоперации, для чего готовы расстреливать гражданских лиц.

РИА Новости: в Запорожье ВСУ расстреливают мирных граждан при попытке покинуть зону СВО
Фото: скрин New York Times

Об этом рассказал командир одного из подразделений батальона "Крым" в интервью журналистам агентства РИА Новости.

"Они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать подальше от боевых действий, и они их просто взорвали. Или РПГ, или миномет", — пояснил боец.

Причём смерть грозит даже тем, кто собирается выехать на подконтрольную киевскому режиму территорию, добавил он.

Ранее военкоры рассказали, что бои под Артёмовском продолжаются, поскольку украинские силы стараются сдержать дальнейшее продвижение ВС РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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