"Солнцепёк" ВС РФ уничтожил до взвода военных и танк ВСУ на Купянском направлении

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы, используя тяжёлую огнемётную систему "Солнцепёк", нанесли удар по живой силе и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, Киев понёс серьёзные потери в результате боевых действий.

"Ударами из "Солнцепёка" уничтожили до взвода живой силы противника и танк в полосе обороны первой танковой армии", — подчеркнул представитель Минобороны в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что ВКС РФ поразили места сосредоточения 14-й и 92-й отдельных мехбригад украинской армии и подразделений теробороны.

Ранее российский "Солнцепёк" уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом на Сватовском направлении. Соответствующую видеозапись обнародовала пресс-служба Минобороны России.