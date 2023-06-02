Российские бойцы, используя тяжёлую огнемётную систему "Солнцепёк", нанесли удар по живой силе и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.
По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, Киев понёс серьёзные потери в результате боевых действий.
"Ударами из "Солнцепёка" уничтожили до взвода живой силы противника и танк в полосе обороны первой танковой армии", — подчеркнул представитель Минобороны в беседе с ТАСС.
Он также добавил, что ВКС РФ поразили места сосредоточения 14-й и 92-й отдельных мехбригад украинской армии и подразделений теробороны.
Ранее российский "Солнцепёк" уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом на Сватовском направлении. Соответствующую видеозапись обнародовала пресс-служба Минобороны России.
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