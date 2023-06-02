Лётчики разведывательно-ударных вертолётов авиации Центрального военного округа успешно выполнили задачу по ликвидации живой силы ВСУ в ходе боевых действий на Красно-Лиманском направлении.
В рамках проведения спецоперации экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" сегодня также уничтожили легкобронированную военную технику киевского режима, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
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