Экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" нанесли ракетный удар по позициям ВСУ на Красно-Лиманском направлении

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лётчики разведывательно-ударных вертолётов авиации Центрального военного округа успешно выполнили задачу по ликвидации живой силы ВСУ в ходе боевых действий на Красно-Лиманском направлении.

Фото: redstar.ru

В рамках проведения спецоперации экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" сегодня также уничтожили легкобронированную военную технику киевского режима, сообщил военный эксперт Борис Рожин.