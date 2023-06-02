В пятницу, 2 июня националисты украинской армии обстреляли два населённых пункта в приграничных районах Брянской области.
Об это сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В посёлке Ломаковка в Стародубском муниципальном округе в результате обстрела загорелся дом, в посёлке Новая Погощь в Суземском районе произошло возгорание двухквартирного дома.
Пострадавших нет, на месте работают все спецслужбы.
Ранее комбат мотострелков рассказал детали боя, в котором его бойцы отражали атаку боевиков ВСУ на Шебекино.
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Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.