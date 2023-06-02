Боевики ВСУ открыли огонь по Брянской области

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В пятницу, 2 июня националисты украинской армии обстреляли два населённых пункта в приграничных районах Брянской области.

Фото: redstar.ru

Об это сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В посёлке Ломаковка в Стародубском муниципальном округе в результате обстрела загорелся дом, в посёлке Новая Погощь в Суземском районе произошло возгорание двухквартирного дома.

Пострадавших нет, на месте работают все спецслужбы.

Ранее комбат мотострелков рассказал детали боя, в котором его бойцы отражали атаку боевиков ВСУ на Шебекино.