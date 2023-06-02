На Западе опасаются, что Украина не готова к препятствиям, с которыми ей придётся столкнуться во время наступательной операции, пишет The Washington Post.
По информации издания, украинских военных ждут многочисленные препятствия, при этом многие из них они создали своими руками. Речь идёт о минных полях, через которые ВСУ будут проходить на разных участках линии соприкосновения, сказано в статье.
"Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей", — приводит WP комментарий экс-инженера американской армии Стива Даннера.
В публикации отмечается, что ещё одно препятствие для ВСУ — надёжные укрепления российских войск, призванные создать ловушку для Киева и пресечь попытки контрнаступления. Эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули: если план РФ сработает, атака Украины превратится в "кровавую баню".
Ранее политолог Олег Соскин предположил, что киевский режим не может начать контрнаступление из-за ослабления военной поддержки со стороны Североатлантического альянса.
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