WP: Украина не готова к трудностям, с которыми столкнётся во время контрнаступления

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Западе опасаются, что Украина не готова к препятствиям, с которыми ей придётся столкнуться во время наступательной операции, пишет The Washington Post.

Фото: https://regnum.ru/

По информации издания, украинских военных ждут многочисленные препятствия, при этом многие из них они создали своими руками. Речь идёт о минных полях, через которые ВСУ будут проходить на разных участках линии соприкосновения, сказано в статье.

"Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей", — приводит WP комментарий экс-инженера американской армии Стива Даннера.

В публикации отмечается, что ещё одно препятствие для ВСУ — надёжные укрепления российских войск, призванные создать ловушку для Киева и пресечь попытки контрнаступления. Эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули: если план РФ сработает, атака Украины превратится в "кровавую баню".

Ранее политолог Олег Соскин предположил, что киевский режим не может начать контрнаступление из-за ослабления военной поддержки со стороны Североатлантического альянса.