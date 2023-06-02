Активные бои продолжаются на Угледарском направлении

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Угледарском направлении укронацисты продолжают предпринимать попытки атаковать в направлении населённого пункта Владимировка, в котором пересекаются несколько автомобильных дорог.

Фото: live24.ru

Одна из трасс ведёт в сторону важнейшего логистического узла армии РФ в Волновахе. Бойцы ВС РФ вели массированные обстрелы Угледара, Вольного Поля, Золотой Нивы, Новополя, Пречистовки, Зелёного Поля, Времёвки, Новосёлки и Большой Новосёлки, а также Шахтёрского, Богоявленки и Новоукраинки, сообщает телеграм-канал WarGonzo.