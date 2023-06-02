На Угледарском направлении укронацисты продолжают предпринимать попытки атаковать в направлении населённого пункта Владимировка, в котором пересекаются несколько автомобильных дорог.
Одна из трасс ведёт в сторону важнейшего логистического узла армии РФ в Волновахе. Бойцы ВС РФ вели массированные обстрелы Угледара, Вольного Поля, Золотой Нивы, Новополя, Пречистовки, Зелёного Поля, Времёвки, Новосёлки и Большой Новосёлки, а также Шахтёрского, Богоявленки и Новоукраинки, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
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