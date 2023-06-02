Российский военкор Евгений Поддубный сообщил о том, что военнослужащие ВКС Российской Федерации получили в своё распоряжение новые самолёты Су-34.
ВТА передали при этом ещё один Ил-76МД-90А, отмечает эксперт. По словам Поддубного, все воздушные суда, предоставленные армии РФ, успешно прошли комплекс предусмотренных наземных и лётных испытаний.
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