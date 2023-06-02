Глава НАТО предупредил, что страны альянса исчерпали свои резервы боеприпасов

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг попросил членов объединения увеличить производство боеприпасов. Нынешнее количество оружия генсек альянса счёл недостаточными.

Фото: Omer Messinger/Keystone Press Agency

"На сегодняшний момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину", — подчеркнул чиновник, слова которого передаёт Bloomberg.

Также политик призвал заключать контракты с оборонными корпорациями. В этом случае власти смогут нарастить производство, добавил глава объединения.

По словам Столтенберга, члены НАТО призвали представителей оборонной промышленности принять участие в саммите в Брюсселе.