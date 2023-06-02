Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг попросил членов объединения увеличить производство боеприпасов. Нынешнее количество оружия генсек альянса счёл недостаточными.
"На сегодняшний момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину", — подчеркнул чиновник, слова которого передаёт Bloomberg.
Также политик призвал заключать контракты с оборонными корпорациями. В этом случае власти смогут нарастить производство, добавил глава объединения.
По словам Столтенберга, члены НАТО призвали представителей оборонной промышленности принять участие в саммите в Брюсселе.
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