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Глава НАТО предупредил, что страны альянса исчерпали свои резервы боеприпасов

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Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг попросил членов объединения увеличить производство боеприпасов. Нынешнее количество оружия генсек альянса счёл недостаточными.

Глава НАТО предупредил, что страны альянса исчерпали свои резервы боеприпасов
Фото: Omer Messinger/Keystone Press Agency

"На сегодняшний момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину", — подчеркнул чиновник, слова которого передаёт Bloomberg.

Также политик призвал заключать контракты с оборонными корпорациями. В этом случае власти смогут нарастить производство, добавил глава объединения.

По словам Столтенберга, члены НАТО призвали представителей оборонной промышленности принять участие в саммите в Брюсселе.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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