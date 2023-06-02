Боевики ВСУ нанесли массированный удар по территории, с которой проводили эвакуацию мирного населения Масловой Пристани в Шебекинском районе Белгородской области.
Телеграм-канал "ЧП ДОНЕЦК Z" пишет, что, по предварительной информации, в результате обстрела со стороны позиций киевского режима есть пострадавшие. На место чрезвычайного происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Напомним, ранее мы сообщали, что из Шебекино продолжают эвакуировать мирных граждан из-за не прекращающихся обстрелов со стороны укронацистов.
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