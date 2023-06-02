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Гладков сообщил о погибших в результате обстрела ВСУ места эвакуации мирного населения Шебекино

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Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал только что о погибших в результате обстрела боевиками ВСУ места, с которого проводили эвакуацию мирного населения Шебекино.

Гладков сообщил о погибших в результате обстрела ВСУ места эвакуации мирного населения Шебекино
Фото: https://t.me/vvgladkov

В районе населённого пункта Маслова Пристань от попадания осколков снарядов укронацистов скончались две женщины. Инцидент произошел на автотрассе.

Двух пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как тяжёлое. Пациентам диагностировали осколочные ранения грудных клеток и ног.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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