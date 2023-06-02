Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал только что о погибших в результате обстрела боевиками ВСУ места, с которого проводили эвакуацию мирного населения Шебекино.
В районе населённого пункта Маслова Пристань от попадания осколков снарядов укронацистов скончались две женщины. Инцидент произошел на автотрассе.
Двух пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как тяжёлое. Пациентам диагностировали осколочные ранения грудных клеток и ног.
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Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.