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Советник главкома ВСУ Назаров пригрозил, что атаки на РФ станут новой нормой

Силовые структуры

Советник главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров пригрозил, что нападения на российские регионы "станут новой нормой".

Советник главкома ВСУ Назаров пригрозил, что атаки на РФ станут новой нормой
Фото: Министерство обороны Украины

Он также отметил, что Киев планирует "действовать с воображением".

"Все военные позиции в РФ являются законными целями", — сказал Назаров в беседе с Mundo.

Журналисты испанского издания после разговора с советником главкома ВСУ допустили наличие "неожиданного военного плана" у киевского режима.

По их мнению, власти Украины сосредоточили внимание общественности на контрнаступлении ВСУ на востоке и юге, однако начали предпринимать атаки в других местах. Обозреватели допустили, что недавнее нападение дронов на Москву являются частью новой стратегии Киева.

Утром 30 мая киевский режим атаковал столицу РФ восемью беспилотниками. Как пояснили в Минобороны, все дроны удалось сбить. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после случившегося.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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