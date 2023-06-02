Советник главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров пригрозил, что нападения на российские регионы "станут новой нормой".
Он также отметил, что Киев планирует "действовать с воображением".
"Все военные позиции в РФ являются законными целями", — сказал Назаров в беседе с Mundo.
Журналисты испанского издания после разговора с советником главкома ВСУ допустили наличие "неожиданного военного плана" у киевского режима.
По их мнению, власти Украины сосредоточили внимание общественности на контрнаступлении ВСУ на востоке и юге, однако начали предпринимать атаки в других местах. Обозреватели допустили, что недавнее нападение дронов на Москву являются частью новой стратегии Киева.
Утром 30 мая киевский режим атаковал столицу РФ восемью беспилотниками. Как пояснили в Минобороны, все дроны удалось сбить. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после случившегося.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.