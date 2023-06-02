В армии Украины нашли неожиданный способ пополнить резервы

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военком Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап выступил за мобилизацию переводчиц. Они нужны для работы с кураторами и вооружениями западных стран, пояснил военный.

Фото: pulse.mail.ru

"К сожалению, не все ребята знают иностранные языки. Сейчас очень большой спрос на людей, владеющих английским, немецким и французским языками", — подчеркнул военком, слова которого передаёт Kharkiv Today.

Вместе с этим Арап сказал, что украинок мобилизуют, если они сами этого хотят. Переводчики проходят обучение военному делу, служат на полигонах, где солдаты получают навыки использования танков и гаубиц, добавил комиссар.