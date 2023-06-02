Военком Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап выступил за мобилизацию переводчиц. Они нужны для работы с кураторами и вооружениями западных стран, пояснил военный.
"К сожалению, не все ребята знают иностранные языки. Сейчас очень большой спрос на людей, владеющих английским, немецким и французским языками", — подчеркнул военком, слова которого передаёт Kharkiv Today.
Вместе с этим Арап сказал, что украинок мобилизуют, если они сами этого хотят. Переводчики проходят обучение военному делу, служат на полигонах, где солдаты получают навыки использования танков и гаубиц, добавил комиссар.
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