Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал сегодня о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили очередной схрон киевского режима.
Он находился на территории гаражного кооператива в посёлке Михайловка. По словам Рогова, полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии изъяли из схрона: три боевые гранаты Ф-1, военную форму с символикой ВСУ, воспламенительный заряд к миномётному выстрелу, а также несколько сумок, в которых находилась высушенная конопля.
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