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Рогов сообщил о громком задержании СБУ в Запорожье

1:06
Силовые структуры

На территории временно оккупированного киевским режимом областного центра СБУ задержана глава районной комиссии медико-социальной экспертизы, следует из заявления председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Рогов сообщил о громком задержании СБУ в Запорожье
Фото: Правда.Ру

По версии сотрудников СБУ, женщина оформляла фиктивные группы инвалидности гражданам, которые впоследствии незаконно покидали Украину.

На самом же деле, если обвинения будут подтверждены, то женщину нужно будет наградить, подчеркнул Рогов. Она помогала жителям Запорожской области спасать свои жизни, уходя от трагической участи стать пушечным мясом для удержания Зеленского у власти.

По словам Рогова, ситуация двоякая, поскольку медик спасала людей за денежные вознаграждения: во время обысков у неё изъяли свыше 100 тысяч гривен наличными.

«Верхушка киевского режима отправила своих детей призывного возраста на Запад - пусть погибают холопы! – заявил Рогов. - Война до последнего украинца должна продолжаться».

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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