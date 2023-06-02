РВ: украинцы "нанесли мощный удар" по Херсонщние с помощью Telegram

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинских СМИ и Telegram-каналах распространяются сообщения о том, что ВСУ якобы нанесли удар по Геническу, где располагаются органы власти Херсонской области России. Однако это фейк, пишут военкоры "Русской Весны".

Фото: Вадим Савицкий

Украинцы публикуют фотографии якобы с места "мощного удара" по городу. Однако источники издания на местах это опровергли. Они заявили, что никаких взрывов не было. Факт взрыва опровергают также и экстренные службы.

Противник продолжает активные психоперации, чтобы посеять панику, заключили авторы "РВ".

Ранее предатели из России, перешедшие на сторону Украины, опубликовали видео неудачного боя на границе с Белгородской областью.

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