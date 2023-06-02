В украинских СМИ и Telegram-каналах распространяются сообщения о том, что ВСУ якобы нанесли удар по Геническу, где располагаются органы власти Херсонской области России. Однако это фейк, пишут военкоры "Русской Весны".
Украинцы публикуют фотографии якобы с места "мощного удара" по городу. Однако источники издания на местах это опровергли. Они заявили, что никаких взрывов не было. Факт взрыва опровергают также и экстренные службы.
Противник продолжает активные психоперации, чтобы посеять панику, заключили авторы "РВ".
Ранее предатели из России, перешедшие на сторону Украины, опубликовали видео неудачного боя на границе с Белгородской областью.
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Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.