Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о том, что в результате сегодняшнего обстрела Бердянска укронацистами пострадали люди.
Ранения получили девять мирных жителей. Все они были госпитализированы. Информация о жертвах обстрела территории морского порта уточняется.
Напомним, киевский режим около полудня 2 июня обстрелял Бердянск американскими снарядами.
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