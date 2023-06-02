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Обстрел Бердянска: есть пострадавшие

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Силовые структуры

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о том, что в результате сегодняшнего обстрела Бердянска укронацистами пострадали люди.

Обстрел Бердянска: есть пострадавшие
Фото: Правда.Ру

Ранения получили девять мирных жителей. Все они были госпитализированы. Информация о жертвах обстрела территории морского порта уточняется.

Напомним, киевский режим около полудня 2 июня обстрелял Бердянск американскими снарядами.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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