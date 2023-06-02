Обстрел Бердянска: есть пострадавшие

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о том, что в результате сегодняшнего обстрела Бердянска укронацистами пострадали люди.

Фото: Правда.Ру

Ранения получили девять мирных жителей. Все они были госпитализированы. Информация о жертвах обстрела территории морского порта уточняется.

Напомним, киевский режим около полудня 2 июня обстрелял Бердянск американскими снарядами.