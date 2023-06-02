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Российский военный с позывным Лис сообщил, что он и его сослуживец взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Марьинки

Силовые структуры

Боец с позывным Лис сообщил, что члены группировки войск "Юг" на Марьинском направлении захватили опорный пункт украинской армии и взяли четырёх пленных. В операции принимали участие всего двое российских военных, отметил собеседник журналистов.

Российский военный с позывным Лис сообщил, что он и его сослуживец взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Марьинки
Фото: redstar.ru

"Нам поступил приказ занять опорный пункт ВСУ, откуда вели постоянный огонь по нашим позициям. Было не совсем просто, бой длился порядка четырёх часов", — заявил Лис.

Также он подчеркнул, что российские солдаты призывали противников сдаться. По словам военного, он и его сослуживец Тэд не знали, сколько против них сражается врагов. После трёх часов битвы ему пришлось оставить товарища и отправиться за боекомплектом, добавил Лис.

Вместе с этим он сказал, что ВСУ нанесли удар из миномётов по опорному пункту. Один противник решил сдаться. Таким образом Тэд и Лис заняли позицию, сообщил он.

"В итоге мы взяли четырёх бойцов в плен, после доложили командованию, что опорный пункт наш. За нами отправили боевую машину для транспортировки военнопленных", — заключил собеседник журналистов.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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