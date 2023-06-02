Боец с позывным Лис сообщил, что члены группировки войск "Юг" на Марьинском направлении захватили опорный пункт украинской армии и взяли четырёх пленных. В операции принимали участие всего двое российских военных, отметил собеседник журналистов.
"Нам поступил приказ занять опорный пункт ВСУ, откуда вели постоянный огонь по нашим позициям. Было не совсем просто, бой длился порядка четырёх часов", — заявил Лис.
Также он подчеркнул, что российские солдаты призывали противников сдаться. По словам военного, он и его сослуживец Тэд не знали, сколько против них сражается врагов. После трёх часов битвы ему пришлось оставить товарища и отправиться за боекомплектом, добавил Лис.
Вместе с этим он сказал, что ВСУ нанесли удар из миномётов по опорному пункту. Один противник решил сдаться. Таким образом Тэд и Лис заняли позицию, сообщил он.
"В итоге мы взяли четырёх бойцов в плен, после доложили командованию, что опорный пункт наш. За нами отправили боевую машину для транспортировки военнопленных", — заключил собеседник журналистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.