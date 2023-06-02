Губернатор Гладков: в результате нового обстрела Шебекинского округа ранены два человека, горит промышленное здание

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле Шебекинского округа.

Фото: СмК

"В Новой Таволжанке после прилёта 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя", — написал руководитель региона в своём официальном Telegram-канале.

По информации чиновника, граждан доставляют на бронеавтомобиле в городскую больницу №2. Медики у одного мужчины обнаружили осколочное ранение бедра, у другого — контузию, подчеркнул политик.

Вместе с этим глава области сообщил о пожаре на территории промышленного здания в городе Шебекино. Причиной послужило попадание снаряда.