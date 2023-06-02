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МК: эксперт раскрыл подробности атаки на ГУР Украины и уничтожения кураторов НАТО

1:22
Силовые структуры

Здание Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на острове Рыбальском в Киеве могли атаковать два типа ракет. По одной из версий, в район здания ГУР прилетела ракета П-800 "Оникс" берегового комплекса "Бастион", считают военные эксперт. Об этом пишет издание "МК".

МК: эксперт раскрыл подробности атаки на ГУР Украины и уничтожения кураторов НАТО
Фото: Коммерсант.ру

Операция, по данным аналитика Бориса Рожина, началась за несколько суток до главного прилёта по зданию военной разведки. В результате атаки порядка 40 беспилотников, почти все ракеты киевской ПВО были истрачены к утру 30 мая. К новой атаке в Киеве явно готовы не были.

Участвовавших в атаке ракет могло быть несколько, а задачи у всех были разные. Одна часть должна была поразить объекты ПВО, другая — непосредственно здание ГУР, предположил эксперт.

"Первая ракета могла, к примеру, пробить перекрытия административного корпуса, взорваться на глубине в несколько метров без повреждения здания. Целью, на первый взгляд, бессмысленного попадания могла на самом деле стать блокировка выхода на поверхность и перехода между нулевыми уровнями. Вторая же ракета, попав в воду, могла поразить необходимый объект, вызвав затопление подземных коммуникаций вместе с дежурными офицерами", — заключает автор канала.

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Прилет ракеты по штабу ГУР в Киеве
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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