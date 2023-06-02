Офицер ВСУ: "Мы не успеваем реагировать на русские ракеты"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ наловчилась наносить удары по тылам Украины таким образом, чтобы ВСУ не успевали среагировать на ракету.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/43875

Об этом сообщил спикер ВВСУ Юрий Игнат.

"При взлёте истребителя МиГ-31 хотя бы есть время — он взлетел, вышел на боевой курс, и есть время отреагировать на сигнал воздушной тревоги. Сейчас же ВС РФ наносят удары с наземных систем, когда время подлёта минимальное. И по баллистической, а потом ещё и по крылатой траектории они бьют в сердце страны", — в эфире телеканала "НТА" сказал всушник.

Он осудил удары этими ракетами по мегаполисам, однако при этом Игнат не стал вспоминать, как с 2014 года украинские националистические формирования неоднократно били ракетами по мирным жителям городов ЛНР и ДНР, и продолжают варварские удары до сих пор.