Мощные взрывы раздаются в Харьковской области сегодня, 2 июня.
Белгородские паблики подтвердили пуски ракет "Искандер" по украинской территории.
Есть информация, что военная инфраструктура в Харьковской области подверглась массированному ракетному обстрелу.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский высказался о сроках наступления боевиков ВСУ.
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.
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Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.