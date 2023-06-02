Из Белгорода сообщают о пусках ракет "Искандер" по Харькову

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мощные взрывы раздаются в Харьковской области сегодня, 2 июня.

Фото: Вадим Савицкий

Белгородские паблики подтвердили пуски ракет "Искандер" по украинской территории.

Есть информация, что военная инфраструктура в Харьковской области подверглась массированному ракетному обстрелу.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский высказался о сроках наступления боевиков ВСУ.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.

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