Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роскачество назвало лучший сервелат
Российское компании полностью соблюдают запрет на поставки нефти в страны, поддержавшие потолок цен
Смольянинов* о словах про Россию: "Надо было другие формулировки подбирать"
Названы продукты, которые ускоряют старение организма
Офицер ВСУ: "Мы не успеваем реагировать на русские ракеты"
Минобороны РФ: свыше 150 боевиков ВСУ уничтожены на Донецком и Запорожском направлениях
МК: эксперт раскрыл подробности атаки на ГУР Украины и уничтожения кураторов НАТО
The Hill: в США раскрыли судьбу Зеленского после провала контрнаступления Киева
МО РФ: опубликованы видеокадры уничтожения самолёта ВСУ экипажем Су-35 ВКС России

Боевики ВСУ выпустили почти 900 снарядов по Шебекино за сутки

Силовые структуры

Из официального заявления оперштаба Белгородской области следует, что за последние сутки укронацисты выпустили свыше 850 боеприпасов по территории Шебекинского округа. Жертв нет. Ранения получили 16 мирных граждан.

Боевики ВСУ выпустили почти 900 снарядов по Шебекино за сутки
Фото: https://t.me/vvgladkov

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены три административных здания и общежитие, а также несколько коммерческих объектов и предприятий. Жители Шебекино остались без электро- и водоснабжения, сообщил руководитель региона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Армия России подошла к Купянску. Намечается битва за Харьков

Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: войска ВС РФ подошли к Купянску, намечается битва за Харьков
"ПРАЙМ": врач Серебренникова перечислила "вредные" продукты, которые на самом деле полезны
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
Совсем сдала: Пугачёва перестала выходить из дома и поручила детей мужу
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Последние материалы
The Hill: в США раскрыли судьбу Зеленского после провала контрнаступления Киева
МК: эксперт раскрыл подробности атаки на ГУР Украины и уничтожения кураторов НАТО
МО РФ: опубликованы видеокадры уничтожения самолёта ВСУ экипажем Су-35 ВКС России
Губернатор Гладков: в результате нового обстрела Шебекинского округа ранены два человека, горит промышленное здание
РВ: псковский десант ВС РФ уничтожил подразделение ВС Украины у Кременной
Пять добавок в кофе, которые сделают его вкуснее
Нутрициолог рассказала про потенциальные риски, связанные с фруктами
Bloomberg: премьер Британии пытается скрыто восстановить отношения с Китаем
Как правильно выбирать и хранить баклажаны
МК: Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников