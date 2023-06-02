Боевики ВСУ выпустили почти 900 снарядов по Шебекино за сутки

Из официального заявления оперштаба Белгородской области следует, что за последние сутки укронацисты выпустили свыше 850 боеприпасов по территории Шебекинского округа. Жертв нет. Ранения получили 16 мирных граждан.

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По данным губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены три административных здания и общежитие, а также несколько коммерческих объектов и предприятий. Жители Шебекино остались без электро- и водоснабжения, сообщил руководитель региона.