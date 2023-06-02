РВ: под Артёмовском уничтожен музыкант Подыбайло

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают специальную военную операцию. Военкоры "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии РФ.

Фото: redstar.ru

Под Артёмовском уничтожен музыкант, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины. Им стал Даниил Подыбайло. Он участвовал в боевых действиях в составе теробороны, а раньше помогал военным"Азова"* в Мариуполе.

Подыбайло был известен в музыкальной и околомузыкальной среде: он выступал на концертах.

Ранее сообщалось, что псковский десант ВС РФ уничтожил подразделение ВС Украины у Кременной.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.