Вооружённые силы РФ продолжают специальную военную операцию. Военкоры "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии РФ.
Под Артёмовском уничтожен музыкант, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины. Им стал Даниил Подыбайло. Он участвовал в боевых действиях в составе теробороны, а раньше помогал военным"Азова"* в Мариуполе.
Подыбайло был известен в музыкальной и околомузыкальной среде: он выступал на концертах.
Ранее сообщалось, что псковский десант ВС РФ уничтожил подразделение ВС Украины у Кременной.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.