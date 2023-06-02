РИА Новости: США уверены, что удовлетворили потребности Киева для наступления

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Соединённых Штатах уверены, что удовлетворили потребности Украины для наступления.

Фото: Telegram

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Ранее в Вашингтоне сделали ряд громких заявлений, например, о том, что он продолжит уведомлять Российскую Федерацию о пусках межконтинентальных ракет и ядерных учениях.

Штаты также готовы придерживаться количественных ограничений Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока это делает Кремль, отметили в американской администрации.

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