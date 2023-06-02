В Соединённых Штатах уверены, что удовлетворили потребности Украины для наступления.
Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Ранее в Вашингтоне сделали ряд громких заявлений, например, о том, что он продолжит уведомлять Российскую Федерацию о пусках межконтинентальных ракет и ядерных учениях.
Штаты также готовы придерживаться количественных ограничений Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока это делает Кремль, отметили в американской администрации.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.