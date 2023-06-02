Зеленский обозлился на Запад за "очереди на Patriot"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина не может получить не только нужное число ЗРК Patriot, но и ракет к ним, так как её "поставили в очередь".

Фото: armenianreport.com

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, 2 июня.

По его словам, еврокоалиция для передачи Незалежной систем ЗРК Patriot находится на начальном этапе формирования, хотя прошли переговоры по данной теме с ФРГ, Данией, Нидерландами, а также с лидерами Евросоюза.

Зеленский подчеркнул, что ВСУ не могут достичь стоящих перед ней целей "из-за очереди не только за Patriot, но и за ракетами к ним".

Но не все в Киеве довольны появлением у ВСУ "Патриотов". Накануне одна из киевлянок попросила увезти ЗРК на Западную Украину, поскольку "не может из-за них выспаться".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.