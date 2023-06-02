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Массированный авиаудар нанесён по объектам ВС Украины в районе Купянска

0:42
Силовые структуры

Военные корреспонденты "Военной хроники" сообщают о массированном авиаударе в районе населённого пункта Купянск по объектам украинских войск.

Массированный авиаудар нанесён по объектам ВС Украины в районе Купянска
Фото: Вадим Савицкий

Предварительно, удар был нанесён авиационными бомбами ФАБ-500, пришёлся он на склады 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Также военкоры информируют, что в том же местности получил серьёзные повреждения склад боеприпасов танкового батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Судя по всему, ВКС продолжают уничтожать накопленные резервы ВСУ, приготовленные для контрнаступления", — предположили авторы Telegram-канала.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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