Массированный авиаудар нанесён по объектам ВС Украины в районе Купянска

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты "Военной хроники" сообщают о массированном авиаударе в районе населённого пункта Купянск по объектам украинских войск.

Фото: Вадим Савицкий

Предварительно, удар был нанесён авиационными бомбами ФАБ-500, пришёлся он на склады 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Также военкоры информируют, что в том же местности получил серьёзные повреждения склад боеприпасов танкового батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Судя по всему, ВКС продолжают уничтожать накопленные резервы ВСУ, приготовленные для контрнаступления", — предположили авторы Telegram-канала.