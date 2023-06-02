Военные корреспонденты "Военной хроники" сообщают о массированном авиаударе в районе населённого пункта Купянск по объектам украинских войск.
Предварительно, удар был нанесён авиационными бомбами ФАБ-500, пришёлся он на склады 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Также военкоры информируют, что в том же местности получил серьёзные повреждения склад боеприпасов танкового батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Судя по всему, ВКС продолжают уничтожать накопленные резервы ВСУ, приготовленные для контрнаступления", — предположили авторы Telegram-канала.
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