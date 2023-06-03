"РВ": ВСУ показали, что Часов Яр будет сдан ВС России следующим после Артёмовска

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Посты украинских военнослужащих в социальных сетях красноречиво показывают, что ВСУ готовы оставить Часов Яр, который Киев называет следующей линией обороны, российским силам.

Фото: РИА Новости

По словам боевиков, мирные жители населённого пункта ими уже записаны в "ждуны": горожане хотят, чтобы быстрее пришли ВС РФ.

"Тут одни бомжи пооставались, большинство — просто ждуны. Те, которые ждут и скидывают информацию, где наша техника базируется, где склад находится", — жалуется солдат ВСУ на своей странице в соцсети.

Такое же настроение у противника было в Артёмовске незадолго до того, как город был полностью освобождён российскими войсками, напоминает издание "Русская весна".

Ранее военкоры показали видео танкового боя ВС России с укреплениями неприятеля в Марьинке.