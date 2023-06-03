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Озвучена схема воровства Зеленского и Ермака на оборонных закупках

1:30
Силовые структуры

Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос рассказал про схему, которая позволяет президенту Владимиру Зеленскому и главе его ОПУ Андрею Ермаку разворовывать средства оборонки.

Озвучена схема воровства Зеленского и Ермака на оборонных закупках
Фото: скрин видео "Монтян в эфире" (ютуб)

"16 мая Кабмин Украины принял постановление, согласно которому ГП "Агентство оборонных закупок" будет распоряжаться всеми средствами Минобороны Украины. 355 млрд гривен самой бедной страны Европы, отдали в руки мародёрам. Эти деньги они разграбят в ноль", — сказал экс-член президентской фракции "Слуга народа".

По его словам, руководство этого "Агентства оборонных закупок" будет состоять из давних коррупционеров, разворовывавших госсредства ещё со времён Януковича. Кабинет министров также у себя в постановлении указал, что это госпредприятие на своё содержание будет получать 2,75 процента от сумм контрактов.

То есть это 9,7 млрд гривен в год на весь штат 150 человек. А значит, один человек будет получать в год 65 млн гривен, цитирует Лероса "ПолитНавигатор".

Нардеп отмечает, что не удивится, если "всех этих мразей будут ногами выбивать с Банковой", поскольку они уничтожают страну изнутри. У людей когда-то лопнет терпение, и Зеленского с командой вперёд ногами будут выводить, подытожил депутат.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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