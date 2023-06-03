Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос рассказал про схему, которая позволяет президенту Владимиру Зеленскому и главе его ОПУ Андрею Ермаку разворовывать средства оборонки.
"16 мая Кабмин Украины принял постановление, согласно которому ГП "Агентство оборонных закупок" будет распоряжаться всеми средствами Минобороны Украины. 355 млрд гривен самой бедной страны Европы, отдали в руки мародёрам. Эти деньги они разграбят в ноль", — сказал экс-член президентской фракции "Слуга народа".
По его словам, руководство этого "Агентства оборонных закупок" будет состоять из давних коррупционеров, разворовывавших госсредства ещё со времён Януковича. Кабинет министров также у себя в постановлении указал, что это госпредприятие на своё содержание будет получать 2,75 процента от сумм контрактов.
То есть это 9,7 млрд гривен в год на весь штат 150 человек. А значит, один человек будет получать в год 65 млн гривен, цитирует Лероса "ПолитНавигатор".
Нардеп отмечает, что не удивится, если "всех этих мразей будут ногами выбивать с Банковой", поскольку они уничтожают страну изнутри. У людей когда-то лопнет терпение, и Зеленского с командой вперёд ногами будут выводить, подытожил депутат.
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