Командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ был уничтожен авиацией России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.
Он отметил, что удар был нанесён по командному пункту, располагавшемуся в районе города Северска.
Также артиллерией ВС РФ уничтожены опорные пункты украинской армии в районе н. п. Богдановка и Котельников, а также склады боеприпасов националистов в районах н. п. Уманское и Победа.
Самоходными миномётами "Тюльпан" и "Пион" поражены районы расположения подразделений боевиков ВСУ в районе н. п. Спорное, а также железнодорожная станция в Курахово, отметил начальник пресс-центра.
Ранее военнослужащие "Южной" группировки ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ, а также четыре группы пехоты армии Украины.
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