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РИА Новости: командный пункт аэромобильной бригады ВСУ уничтожен ВКС РФ

1:01
Силовые структуры

Командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ был уничтожен авиацией России.

РИА Новости: командный пункт аэромобильной бригады ВСУ уничтожен ВКС РФ
Фото: redstar.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Он отметил, что удар был нанесён по командному пункту, располагавшемуся в районе города Северска.

Также артиллерией ВС РФ уничтожены опорные пункты украинской армии в районе н. п. Богдановка и Котельников, а также склады боеприпасов националистов в районах н. п. Уманское и Победа.

Самоходными миномётами "Тюльпан" и "Пион" поражены районы расположения подразделений боевиков ВСУ в районе н. п. Спорное, а также железнодорожная станция в Курахово, отметил начальник пресс-центра.

Ранее военнослужащие "Южной" группировки ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ, а также четыре группы пехоты армии Украины.

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Кадры отражения попытки прорыва и уничтожения вражеских сил на границе у Белгородской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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