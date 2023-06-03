В батальоне "Вега" на СВО служит такса по кличке Степан

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Вега" из Новосибирска Андрей Панфёров приютил таксу в зоне спецоперации.

Фото: doge.ru

Таксе он дал кличку Степан.

"Вы удивитесь, но я там нашёл четвероногого бойца. Как-то я пошёл пообщаться с местными жителями, остановился, голову опускаю, смотрю — собака. Одна из женщин сказала, что его хозяйка была многодетной матерью, учителем русского языка на Украине, а собака пострадала от рук злодеев", — рассказал в интервью Сиб.фм вернувшийся из зоны СВО Панферов.

Четвероногий боец отличается умом — знает команды и сопровождает хозяина на совещаниях, отметил он.

В конце мая Панфёров вернулся из зоны спецоперации в Новосибирскую область и передаст полномочия комбата 35-летнему офицеру. Степан остался в батальоне.

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