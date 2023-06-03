Из-за затяжного конфликта приходится перегруппировываться на ходу. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
Он подчеркнул важность кадров, развития научной отрасли для выпуска военной продукции. Также необходимо формировать сознание людей. Сила или слабость государства в конечном итоге определяет, каким будет рынок, и на чьих условиях он будет существовать, отмечает комбат.
"Сейчас нужно выиграть время, чтобы не просто перезагрузиться — "перепрограммироваться". Не сделаем этого — только отсрочим итог", — высказался Ходаковский в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины.
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