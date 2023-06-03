Ходаковский: из-за затяжного конфликта приходится перегруппировываться на ходу

Из-за затяжного конфликта приходится перегруппировываться на ходу. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

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Он подчеркнул важность кадров, развития научной отрасли для выпуска военной продукции. Также необходимо формировать сознание людей. Сила или слабость государства в конечном итоге определяет, каким будет рынок, и на чьих условиях он будет существовать, отмечает комбат.

"Сейчас нужно выиграть время, чтобы не просто перезагрузиться — "перепрограммироваться". Не сделаем этого — только отсрочим итог", — высказался Ходаковский в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины.