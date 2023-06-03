Активные боевые действия продолжаются в настоящее время на Купянском направлении.
Ударные вертолёты Ми-28 и Ка-52 и истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли целую серию ракетно-бомбовых ударов по позициям и боевой технике киевского режима. Под огонь со стороны российской армии попали также боевики подразделений теробороны.
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и миномётный расчёт врага под населёнными пунктами Ивановка и Лозовая. Под Петропавловкой и Угроедами бойцы ВС РФ ликвидировали гаубицу Д-20 и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.