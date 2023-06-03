Бойцы ВС РФ активно уничтожают врага на Сватовском участке фронта

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Сватовском направлении бойцы ВС РФ подвергли массированной атаке позиции укронацистов в Новосёловском. В результате российские военнослужащие заняли там несколько домов.

Фото: yakutsk.ru

К северу от населённого пункта Куземовка разведчикам ВС РФ удалось выдавить боевиков ВСУ с их позиций рядом с железной дорогой. В итоге российские бойцы заняли важный плацдарм на противоположной стороне.

Штурмовики 92-й бригады ВСУ предприняли попытку контратаки из района Берестового в сторону Куземовки. Однако, их атаку успешно отбили, и укронацисты отступили, сообщил военный аналитик Рыбарь.

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