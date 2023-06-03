Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что мешает России встать на военные рельсы.
Ходаковский обвинил молодое поколение россиян в том, что они не любят жертвовать и признают только выгоду.
"Дело защиты государства с точки зрения рынка — дело нерентабельное", — написал военачальник в своём Telegram-канале.
Он отметил, что для наращивания темпов военного производства нужно менять систему образования, прекратить поощрять аборты и рожать детей, искореняя в них потребительское мировоззрение.
"Мы хотели, как привыкли, проскочить на халяву и насобирать бонусов по-легкому, — а нам сверху: да …. вам. Богу мы такими, как есть, очевидно не нужны — он хочет видеть нас другими", — выразил свою точку зрения бывший командир донецкой "Альфы".
Ранее Александр Ходаковский объяснил, что из-за затяжного конфликта приходится перегруппировываться на ходу.
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