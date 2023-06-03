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Ходаковский о причинах неудач РФ: Мы хотели проскочить на халяву

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что мешает России встать на военные рельсы.

Ходаковский о причинах неудач РФ: Мы хотели проскочить на халяву
Фото: volgodonsk.bezformata.com

Ходаковский обвинил молодое поколение россиян в том, что они не любят жертвовать и признают только выгоду.

"Дело защиты государства с точки зрения рынка — дело нерентабельное", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что для наращивания темпов военного производства нужно менять систему образования, прекратить поощрять аборты и рожать детей, искореняя в них потребительское мировоззрение.

"Мы хотели, как привыкли, проскочить на халяву и насобирать бонусов по-легкому, — а нам сверху: да …. вам. Богу мы такими, как есть, очевидно не нужны — он хочет видеть нас другими", — выразил свою точку зрения бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский объяснил, что из-за затяжного конфликта приходится перегруппировываться на ходу.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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