В Минобороны России сообщили о продолжении работы по набору граждан на воинскую службу по контракту. В ведомстве уточнили, что в последнее время в значительной степени выросла численность россиян, которые стремятся к службе в армии.
Оборонное ведомство РФ расширило сеть пунктов отбора. Кроме того, увеличилось число инструкторов, работающих с кандидатами. Россияне могут обращаться в пункты отбора в любой удобный для них день.
Каждый кандидат может рассчитывать на индивидуальный подход, а также на то, что его предпочтения будут учтены. Мероприятия в рамках отбора желающих служить в российской армии Минобороны РФ проводит в тесном взаимодействии с губернаторами субъектов.
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