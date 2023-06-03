Минобороны сообщило о росте числа россиян, идущих служить по контракту

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны России сообщили о продолжении работы по набору граждан на воинскую службу по контракту. В ведомстве уточнили, что в последнее время в значительной степени выросла численность россиян, которые стремятся к службе в армии.

Фото: mil.ru

Оборонное ведомство РФ расширило сеть пунктов отбора. Кроме того, увеличилось число инструкторов, работающих с кандидатами. Россияне могут обращаться в пункты отбора в любой удобный для них день.

Каждый кандидат может рассчитывать на индивидуальный подход, а также на то, что его предпочтения будут учтены. Мероприятия в рамках отбора желающих служить в российской армии Минобороны РФ проводит в тесном взаимодействии с губернаторами субъектов.