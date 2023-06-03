Кулеба — Орбану: контрнаступления не будет, если Венгрия убедит Путина вывести войска из Украины

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба выступил с призывом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану убедить российского лидера Владимира Путина вывести свои войска с территории государства.

Фото: eurointegration.com.ua

Надежды на то, что киевский режим уступит Кремлю, Кулеба назвал при этом "извращённой логикой", пишут корреспонденты РБК.

"Когда кто-то начинает говорить: "Не нужно контрнаступления, давайте переговоры", если вы так умны, то и убедите Путина вывести войска из Украины, — подчеркнул Кулеба. — Тогда не будет никакого контрнаступления".

Таким образом, Украина ответила главе венгерского правительства, призвавшему не допустить контрнаступление боевиков ВСУ в зоне проведения СВО.

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