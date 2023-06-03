Штурмовики отряда спецназначения "Ахмат" в настоящее время ведут ожесточённые бои в центре Марьинки.
Первый армейский корпус продолжает в свою очередь активные боевые действия под Авдеевкой, следует из сегодняшнего заявления Минобороны РФ.
Артиллеристы и авиация "Южной" группировки российских войск за минувшие сутки уничтожила несколько подразделений киевского режима под следующими населёнными пунктами ДНР: Химик, Победа, Ласточкино и Тоненькое.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.