Минобороны РФ: штурмовики "Ахмата" ведут ожесточённые бои в центре Марьинки

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штурмовики отряда спецназначения "Ахмат" в настоящее время ведут ожесточённые бои в центре Марьинки.

Фото: yakutsk.ru

Первый армейский корпус продолжает в свою очередь активные боевые действия под Авдеевкой, следует из сегодняшнего заявления Минобороны РФ.

Артиллеристы и авиация "Южной" группировки российских войск за минувшие сутки уничтожила несколько подразделений киевского режима под следующими населёнными пунктами ДНР: Химик, Победа, Ласточкино и Тоненькое.