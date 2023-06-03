Руденко: на одном из направлений был уничтожен целый взвод спецназа США

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уже ни для кого не секрет, что в зоне специальной военной операции вовсю участвуют военнослужащие НАТО.

Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/18629

Об одном из таких случаев рассказывает военкор Андрей Руденко.

"На одном из направлений (писать не буду каком) был уничтожен нашим спецназом целый взвод спецназа состоящий из специалистов из США", — пишет военный корреспондент в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в последнее время Вашингтон переживает, что российская армия в этой войне растёт и получает бесценный опыт, а они сами сидят в тылах и деградируют.

"Вот и послали они своих набраться опыта — не получилось", — подытожил Руденко.

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