Уже ни для кого не секрет, что в зоне специальной военной операции вовсю участвуют военнослужащие НАТО.
Об одном из таких случаев рассказывает военкор Андрей Руденко.
"На одном из направлений (писать не буду каком) был уничтожен нашим спецназом целый взвод спецназа состоящий из специалистов из США", — пишет военный корреспондент в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в последнее время Вашингтон переживает, что российская армия в этой войне растёт и получает бесценный опыт, а они сами сидят в тылах и деградируют.
"Вот и послали они своих набраться опыта — не получилось", — подытожил Руденко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.