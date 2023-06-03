В США восхитились "летающим танком" Су-25 из России

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский штурмовик Су-25 можно смело назвать "летающим танком" армии России, сравнимым с истребителем A-10 (США).

Фото: Вадим Савицкий

Такое мнение высказал обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.

"Су-25 — это проверенная в боях рабочая лошадка", — сказано в материале, где автор отмечает и исторические достижения истребителя "в поддержке наземных войск в военных конфликтах".

Одноместный двухмоторный Су-25, впервые взлетевший в 1975 году, использовался в Афганистане, Чечне и в спецоперации на Украине.

Хотя он меньше размерами американского A-10, который тоже называют "летающим танком", российский штурмовик имеет похожие характеристики. Эти "танки" обладают почти одинаковой дальностью полёта и прекрасно вооружены, отмечает издание.

Автор подчеркнул, что в ВКС РФ задействованы примерно 250 Су-25, и сегодня данный истребитель вовсю используют в СВО.

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